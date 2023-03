Stroomkabel van zonnepanelen gestolen in bedrijfshal in Pelt

Voetbal derde nationale B Piepjong Pelt werkt voor gelijkspel, maar krijgt deksel op de neus

Esperanza Pelt heeft na een reeks van vijftien wedstrijden zonder nederlaag voor de tweede week op rij verloren. Een jong Pelt ging met 2-1 de boot in op het veld van Sint-Lenaarts. Pelt kreeg in de slotfase het genadeschot van Mourad Daoudi, de middenvelder die volgend seizoen op de Roosen speelt. “De nederlaag was zuur, we verdienden minstens een gelijkspel”, klonk het bij Pelt.