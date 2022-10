Steendrukmuseum mikt op Belgische bezoekers met nieuwe expo

Pelt Gemeente Pelt doet door energiecri­sis de lichten gedeelte­lijk uit (maar de kerstsfeer gaat niet verloren)

De energiecrisis hakt erin en iedereen moet op zoek gaan naar oplossingen om deze te bestrijden. Dat geldt ook voor alle gemeenten. In Pelt is er al flink nagedacht over de manier waarop men met de crisis moet omgaan. De grootste uitgavenpost is natuurlijk de openbare verlichting. Pelt voert daarom volop overleg met netbeheerder Fluvius. “We hebben 27% ledverlichting in de straten die we in minder drukke periodes willen verminderen”, onderstreept burgemeester Frank Smeets (CD&V).

5 oktober