Stationsstraat weer open in beide richtingen vanaf 1 september

Decoratie­dra­gers zorgen voor beleving in Peltse straten

In de Kerkstraat en de Kloosterstraat in Pelt plaatst de gemeente verschillende ‘decoratiedragers’. Dat zijn metalen constructies in kubusvorm waar, afhankelijk van het seizoen, decoratie aangehangen kan worden. Op die manier wil de gemeente de beeldkwaliteit en het gevoel van beleving in het straatbeeld versterken.