Schoolomgeving in Lindel-Hoevel voortaan autovrij

Lommel Gratis lezing over Mondriaan

Honderdvijftig jaar geleden werd Piet Mondriaan (1872-1944) geboren. Hij begon als landschapsschilder en werd later pionier van de abstracte en non-figuratieve kunst. Zijn laatste schilderij, ‘Victory Boogie Woogie’, geïnspireerd door het stratenplan van New York, werd eind jaren ‘90 gekocht door de Nederlandse staat voor 80 miljoen gulden. Schilder-graficus Philip Wiesman, winnaar in 2021 van de Van Ommeren-De Voogt Prijs, verzorgt een gratis lezing over deze boeiende kunstenaar in het Raadshuis Lommel op 4 december om 10.30 uur. Na de voordracht en tijdens het nuttigen van een drankje kan er van gedachten gewisseld worden met de spreker.

