Robert-Jan Kortooms (22), uw VTM-commentator bij het WK Counter-Strike in het Sportpaleis: “De winnaar krijgt half miljoen dollar”

PeltHet vindt plaats in Sportpaleis en wordt live uitgezonden op VTM. De kans is groot dat u nog nooit van het WK Counter-Strike gehoord heeft, maar wereldwijd zullen er tot 150 miljoen mensen naar de esportwedstrijd rond dit schietspel kijken. Commentator bij ons is Peltenaar Robert-Jan Kortooms, die op zijn 22ste al een referentie is. “Het WK is big business.”