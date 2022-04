Riolering aangelegd in verschillende straten in Grote Heide

Overal wordt de afvoer van de regenwaterafvoer gescheiden van de vuilwaterafvoer. Het regenwater gaat vooral naar bestaande grachten, zodat het in de ondergrond kan indringen. Het afvalwater gaat naar een nieuwe riolering die grotendeels bestaat uit persleidingen die in de berm zullen liggen. In de Tussenstraat wordt in april en mei de persleiding aangelegd. Naar aanleiding van deze werken sluit Natuurpunt de autoparking aan De Wulp voorlopig af tijdens de weekdagen. Wandelaars die dan per wagen komen, laten hun auto best staan aan de opstapplaats van de Dommelafvaart. Fietsers kunnen via de Bergeijksedijk en het rolstoelpad tot aan De Wulp komen. De heraanleg van de weg is voor na het bouwverlof.