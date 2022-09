RESTOTIP. Con Amore in Pelt: “Hier proef je de liefde voor de Italiaanse keuken op je bord”

Sint-Truiden Expo rond Belgische topkunste­naar Masereel in Sint-Trui­den: “Zijn weduwe schonk een unieke collectie aan de provincie Limburg”

De Belgische kunstenaar Frans Masereel is 50 jaar overleden, en Limburg pakt daarom uit met een expo in de begijnhofkerk van Sint-Truiden. Geen toeval, want de weduwe van Masereel schonk zijn collectie aan de provincie. “Masereel wordt beschouwd als een van de belangrijkste grafische kunstenaars uit de twintigste eeuw”, weet gedeputeerde Igor Philtjens (Open Vld).

11 september