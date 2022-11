Qatapelt biedt Peltenaren WK voetbal op groot scherm

Hasselt IN BEELD. Duizenden kinderen heten Sinter­klaas welkom in Hasselt... Breng jij hem een bezoekje?

Veel blije gezichtjes zaterdagmiddag in Hasselt, want Sinterklaas is gearriveerd. Samen met zijn pieten meerde hij met de boot aan de Kanaalkom aan. Ze strooiden lustig met snoep rond, want ook dit jaar waren er in Hasselt geen stoute kinderen.

6 november