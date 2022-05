‘Prille Cadansers’ delen voor het eerst het podium met de oudere groepen

Bree Extra nestplaat­sen voor gierzwaluw gecreëerd op Don Bosco Gerdingen

Iedereen kent wel de huiszwaluw en de boerenzwaluw, maar in Bree is de gierzwaluw ook in ruime aantallen aanwezig. Ze nestelen in inhammen van gebouwen. Jammer genoeg is de huidige bouw- en renovatiestijl hier niet meer op gericht. Hierdoor nemen de natuurlijke nestplaatsen van de gierzwaluw af. Daarom kunnen deze vogels binnenkort weer op een extra locatie terecht, dankzij Basisschool Don Bosco Gerdingen.

