Personeel van Mailcenter Overpelt getrakteerd op frietjes dankzij tevreden klanten

Voetbal Derde nationale Frank Goossens (Pelt) over de eindronde: “Het moet niet, maar promotie is erg welkom”

Esperanza Pelt gaat zondag in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere op zoek naar een ticket voor tweede amateurklasse. De Peltenaars lijken er klaar voor en de goesting is groot. “Maar het is niet van te moeten”, verzekert sportieve baas Frank Goossens. “Ik vertel geen geheim als ik zeg dat de promotie welkom is. Heel erg zelf. We zijn er op organisatorisch vlak klaar voor, het sportieve plaatje geraakt ook ingevuld. Maar eerst winnen in Erpe-Mere en vieren.”

5 mei