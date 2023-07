Peltenaren zijn tevreden over de manier waarop gemeente communiceert

Voetbal Challenger Pro League Luc Nilis voelt zich thuis bij Patro Eisden: “Ik kijk er echt naar uit om de club en de spelers naar een hoger niveau te tillen”

Iedereen keek een tijdje geleden verrast op toen Luc Nilis de Genkse jeugdacademie van KRC Genk inruilde voor een volwaardige plaats in de trainersstaf bij Patro Eisden. De 56-jarige ex-Rode Duivel kon zich meteen vinden in het plan dat Stijn Stijnen voor hem uittekende en voelt er zich ondertussen helemaal thuis. “Of ik ooit een band met Patro had? Niet echt. Als je Patro zegt, denk ik aan Vital Borkelmans, aan een typische Maaslandse ‘mijnploeg’ en aan mijn vader die er 1961 in eerste klasse speelde. Maar daar weet ik niets over. Ik was toen ik niet eens geboren”, knipoogt Luc.