Peltenaar riskeert 20 maanden cel voor leeghalen van rekening van twee natuurverenigingen

De Peltenaar was naar eigen zeggen in het zak gezet nadat hij op een nepadvertentie had geklikt omtrent het investeren in bitcoin. Gert Verhulst maakte daarin reclame voor deze handeling, maar het bleek te gaan om een fake advertentie. De man werden grote winsten beloofd en aanvankelijk maakte hij ook daadwerkelijk een paar keer winst. Op een bepaald moment stak hij meer geld in zijn zaakjes en overtuigde hij ook z’n moeder om te investeren, waarna de communicatie werd verbroken en hij 22.000 euro kwijt was.