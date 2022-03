Peltenaar Michiel Thomas stelt docudrama voor op Filmfestival Oostende

“Het maatschappelijke aspect boeit me. Ik nam ook deel aan het protest rond George Floyd. Tim maakte deel uit van de basketgroep waarbij ik speel, zo kreeg ik toegang tot zijn omgeving, “ vertelt Michiel. Hij vloog speciaal over uit Los Angeles, waar hij nu werkt en woont, om de prent in ons land voor te stellen. Het project vroeg om heel wat onderzoek. Niet evident in coronatijd. “Net zoals de animatie in de film. Via zoom werd alles besproken met Antwerpenaar Remy Ndow. Ik ontmoet hem hier voor het eerst in levende lijve.”