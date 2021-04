Peltenaar Jordi (34) heeft sleutels en bankkaart in eigen lichaam zitten: “Het lijkt sciencefiction, maar je raakt er snel aan gewend”

Hasselt Soedanees (44) blijft voor problemen zorgen in de gevangenis

16 april Een 44-jarige Soedanees, die in 2014 veroordeeld werd tot een celstraf van tien jaar na ene poging doodslag, blijft voor problemen zorgen in de gevangenis. Nu wordt hij veroordeeld voor de aanranding van een verpleegster in de strafinrichting van Hasselt.