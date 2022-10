Pelt zoekt nieuwe bestemming voor vijf kerken

Limburg Van een gratis festival tot een interactie­ve wandeling: dit zijn onze 5 Limburgse weekend­tips voor 8 en 9 oktober

Heb jij nog geen plannen voor het weekend? Met deze 5 tips in Limburg komt daar ongetwijfeld verandering in. Van het Bounty Fest in Lommel tot de Hap-, Stap- en Speurtocht in Kinrooi: dit zijn onze tips voor het weekend van 8 en 9 oktober in Limburg.

7 oktober