Pelt zet schapen in voor duurzaam groenbeheer

Hasselt Manga en Cosplay Festival keert op 3 en 4 september terug naar de Japanse Tuin

Zin om je beste Cosplay-outfit nog eens uit de kast te halen? Hou 3 en 4 september dan maar zeker vrij in je agenda, want dan gaat het Manga en Cosplay Festival opnieuw door in de Japanse Tuin van Hasselt.

12 juli