Pelt vangt al 50-tal vluchtelingen op, eerste families bij gastgezinnen aangekomen

PeltMomenteel worden al een 50-tal vluchtelingen opgevangen in Pelt, hoofdzakelijk bij familie, vrienden of kennissen. Vandaag werden ook 8 Oekraïense families via de federale procedure van Fedasil aan Peltse gastgezinnen toevertrouwd. Verschillende gemeentediensten helpen mee om de praktische zaken in goede banen te leiden. Tegelijk doet de gemeente een bijkomende oproep naar tolken om het proces te begeleiden.

De vluchtelingencrisis uit Oekraïne wordt ook in Pelt meer en meer tastbaar. Deze vluchtelingen melden zich momenteel aan bij de loketten van Fedasil in Brussel (Heizel). Fedasil zoekt dan in heel het land naar geschikte opvangplekken bij gezinnen die dit aangeboden hebben via #plekvrij. Zondagavond kwamen zo de eerste Oekraïense families aan bij Peltse gastgezinnen. Ruim 100 Peltenaren boden de afgelopen weken een kamer, huis, appartement of 2de verblijf aan waar Oekraïners tijdelijk een veilige plek kunnen vinden.

Groot enthousiasme

“Momenteel hebben we zo’n 14 vluchtelingen op die manier aan 6 Peltse adressen gekoppeld gekregen”, aldus burgemeester Frank Smeets (CD&V). “De gemeente checkte de afgelopen dagen nog een laatste keer of alles klaar was bij de potentiële opvanggezinnen en zorgde voor een laatste briefing. Het enthousiasme bij de gastgezinnen bleek nog erg groot. Velen wilden zo snel mogelijk aan de slag en voor 6 onder hen, werden de plaatsen zondag al ingevuld. Waarschijnlijk volgen de komende dagen en weken nog meer toewijzingen aan onze gemeente.”

De diensten van Fedasil werken momenteel 7 dagen op 7 tot 20 uur ’s avonds. Dit betekent dat kandidaat opvanggezinnen nog laat telefoon kunnen krijgen waarna er vrijwel meteen actie nodig is om de mensen te verwelkomen, ook in het weekend. In principe kunnen na de toewijzing de vluchtelingen al binnen enkele uren bij het gastgezin aankomen. Verschillende diensten van de gemeente proberen deze (toch ingrijpende) stap zo goed mogelijk te begeleiden. Uiteraard zullen ze ook de volgende dagen en weken de situatie verder mee opvolgen en ondersteunen in de gastgezinnen.

Helpende handen

“We zijn erg verheugd met zoveel kandidaat-gastgezinnen in Pelt en ook zoveel mensen die zich melden om een helpende hand toe te steken in deze toch wel ongebruikelijke situatie.”, aldus de burgemeester. Inwoners die nog willen helpen, kunnen zich nog steeds kandidaat stellen als opvanggezin of als vrijwilliger via vluchtelingen@gemeentepelt.be. Er wordt echter wel gevraagd om geen kledij, meubelen of etenswaren af te leveren bij de fanfarezaal in Sint-Huibrechts-Lille of bij de gemeente. Deze mogen uiteraard nog steeds bezorgd worden bij andere hulporganisatie en -initiatieven.

De gemeente is daarentegen wel nog op zoek naar mensen die kunnen tolken. Mensen die het Oekraïens, Russisch of Pools machtig zijn en dit kunnen vertalen naar het Nederlands of Engels worden verzocht contact op te nemen met de gemeente via vluchtelingen@gemeentepelt.be