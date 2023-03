Pakjesbezorger raakt gewond na verkeersongeval

De lokale politie meldt dat een pakjesbezorger gisteren omstreeks 21.45 uur de controle over het stuur heeft verloren. Hierdoor miste hij de bocht en kwam hij in aanrijding met een tuinmuur. De bestuurder is een 36-jarige man uit Maasmechelen, die door de aanrijding licht gewond raakte. Hij werd gekwetst aan zijn been en had pijn in de borststreek. Om die reden werd de pakjesbezorger overgebracht naar het ziekenhuis.