Overpeltse Christel Galan schrijft muzikale ode aan partner

De Overpeltse Christel Galan brengt met ‘Alle Mannen’ een nieuwe single uit. Ook haar partner Frank Galan brengt op hetzelfde moment het nummer ‘Tu Y Yo’ uit. De nieuwe single van Christel gaat over haar partner. “Alle Mannen’ is eigenlijk een ode aan mijn echtgenoot Frank. Volgend jaar zijn we 20 jaar getrouwd. In het nummer zing ik over alle soorten mannen die ik terug kan vinden in Frank. Met andere woorden, geen enkele andere man zou me kunnen bekoren”, zegt Christel. “Bij het maken van een single komt heel wat kijken. De studio boeken, een single opnemen, visuals voor de pers en social media en ga zo maar door. Gelukkig steunen we elkaar door dik en dun en kunnen we steeds bij elkaar terecht. Dat is één van onze sterktes als koppels.” Het nummer is te beluisteren op alle grote streamingplatformen.