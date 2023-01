Ouders krijgen celstraf omdat ze poliovaccin weigeren voor zoontje (3): “nodeloos gevaar”

Gezondheid in gevaar

Op 16 juni 2021 nam de politie opnieuw contact op met het koppel uit Pelt. Vader W. (28) deelde hen mee dat hij niet van plan was om zijn kinderen te laten vaccineren. In Nederland was dat volgens de twintiger ook niet meer verplicht en polio zou naar zijn mening ‘ook niet meer bestaan’.

De strafrechtbank in Tongeren veroordeelde het vader en moeder tot een celstraf van 1 maand. “Polio is een ziekte die in België is uitgegroeid, maar die in andere delen van de wereld nog steeds voorkomt,” luidt het vonnis. “Zolang het poliovirus circuleert, lopen niet-gevaccineerde kinderen, ongeacht hun land van herkomst, het risico om polio te krijgen. Aangezien er geen behandeling bestaat en een besmetting tot ernstige symptomen kan leiden, zoals onomkeerbare verlammingen, is vaccinatie het enige preventieve middel, reden waarom dit in België verplicht is. Door aan hun kind de inenting te onthouden, brengen zij zijn gezondheid nodeloos in gevaar.”