Op bezoek bij Serge ‘Zlatan’ Hegge (31), die met wolvarken ‘Spekkie’ de nationale media haalde: “Leven in een vast stramien, ik zou daar gek van worden”

Pelt Begin mei stond het ‘witte everzwijn’ van Serge Hegge (31) uit Pelt plots bovenaan de nieuwssites. Nadat Spekkie was ontsnapt werd het beestje opgemerkt aan het kanaal, waarna het Hongaars wolvarken verkeerdelijk werd aanzien voor ‘albino everzwijn’. Serge valt door zijn manier van ‘out-of-the-box’-denken wel vaker op. Zo kan je hem geregeld spotten tijdens een zwemsessie in het kanaal. “Ik probeer graag nieuwe dingen uit en zal me niet snel vervelen”, glimlacht hij tijdens een bezoekje aan zijn ‘mansion’ met feestchalet.

“Het was grappig dat plots heel Vlaanderen de escapades van Spekkie aan het volgen was”, blikt Serge terug op het verhaal van zijn ontsnapt wolvarken. “Eigenlijk was het al de tweede keer dat hij het op een lopen zette. De eerste dag dat ik hem had, glipte hij door het hek en trok hij de wijde wereld in. Spekkie was toen drie dagen zoek. Hij stak de snelweg open, liep rond op de Scoutsrally en tussen de villa’s en werd uiteindelijk pas gevangen aan de brug.”

Volledig scherm Serge Hegge uit Pelt © Mine Dalemans

Ook dit voorjaar was het even zoeken naar het varken. “De wijkagent van Hamont-Achel, bij wie ik het diertje had gekocht, kreeg op een pensioenfeest te horen dat er een varken was ontsnapt en bracht me op de hoogte. Met een emmer voer kon ik de aandacht van Spekkie trekken en zo volgde hij braaf terug de weg naar zijn hok. Sindsdien heeft hij zich koest gehouden.”

Volledig scherm Serge Hegge uit Pelt © Mine Dalemans

Achteraf gezien heeft Serge spijt dat hij het dit voorjaar niet anders heeft aangepakt. “Ik had eigenlijk het spelletje van de media moeten meespelen en moeten doen alsof ik niet wist dat het over mijn Hongaars wolvarken ging. Het was schitterend dat iedereen zo meeleefde met mijn beestje. Ik dacht ook wel dat de buren wisten dat het varken van mij zou komen, maar één vrouw was blijkbaar niet op de hoogte en lichtte een natuurgids in, waardoor de bal aan het rollen ging.”

Volledig scherm Serge Hegge uit Pelt © Mine Dalemans

Plonsje vanop de fietsersbrug

Serge is wel vaker goed voor een straf verhaal. Bij zomerbar Kaffe Kongée, een paar honderden meters verder, kwam hij een keertje zwemmend aan. “Ik maak geregeld een plonsje in het kanaal”, lacht hij. “Vroeger sprong ik zelfs van de fietsersbrug in het water, maar daar heb ik me niet meer aan gewaagd. Een duik in het frisse water is heel gezond en als er weinig boten passeren is het heel proper water. Als ik daar dan een terrasje aan kan koppelen, vind ik zo’n zwempartij zeker aangenaam.”

De zaken anders aanpakken, dat is dus de levensstijl van Serge. Als job werkt hij sinds kort als freelancer. “Ik ben inzetbaar bij de bouw van festivals en fungeer er ook als kok. Onlangs ging ik bijvoorbeeld twee weken lang mee de tent op de camping van Tomorrowland opbouwen. Een stevige klus, want het is de grootste in zijn soort. Dat was een stevige karwij, gelukkig mocht ik vervolgens ook naar het festival. Later deze zomer hoop ik ook nog wat andere opdrachten binnen te krijgen”, aldus de vroegere kok van hotel-restaurant Koeckhofs.

Volledig scherm Serge Hegge uit Pelt © Mine Dalemans

‘De Vrije Uitloop’

Een feestje meer of minder, daar heeft Serge geen moeite mee. Getuige daarvan zijn tuinhuis dat hij eigenhandig ombouwde tot feestchalet met een toog en een lounge. “Vroeger was dat een kippenstal, het was echt een rotzooi toen ik begon met de werken. Nu noemen vrienden die plek ‘De Vrije Uitloop’ en we hebben er al een paar mooie avonden beleefd. Naast de varkens ben ik ook wat groenten aan het kweken, al is dat nog geen groot succes. Een partner of een gezin zit er voorlopig niet bij, ik geniet van mijn leven zoals het nu is. Een vast stramien is niets voor mij, daar zou ik gek van worden.”

Volledig scherm Serge Hegge uit Pelt © Mine Dalemans

Dat blijkt ook uit de motor die in de voortuin van Serges ‘mansion’ staat. “Ik ben daarop een keertje van Canada naar Honduras gereden”, verklapt de dertiger. “Op tien weken tijd legde ik 33.000 kilometer af. Dat was een heel avontuur, want ik sprak geen Spaans. Een keertje moest ik de motor wel naast mijn bed zetten, anders werd die sowieso gestolen. Ik las onlangs het verhaal van iemand die enkel en alleen met een A4’tje met opschrift ‘Zuid-Afrika’ vanuit Rotterdam tot daar is gelift. Na drie dagen zat hij al op de boot naar Marokko. Dat is misschien wel een uitdaging voor in de toekomst. Want de zomers hier in Pelt zijn prachtig, maar in de winter heb ik het snel koud en kan ik wel wat meer zon gebruiken.”

Volledig scherm Serge Hegge uit Pelt © Mine Dalemans

Broodje Zlatan

Eén thema moeten we toch nog aansnijden alvorens we Serge rustig laten verder surfen op zijn golf van het goede leven. Hoe vaak wordt hij aangesproken op zijn gelijkenissen met Zlatan Ibrahimovic. “Dat gebeurt toch minstens één keer per week”, lacht hij. “Ik wou destijds van mijn voetbalkapsel af en het resultaat was dat ik blijkbaar op hem lijk. Niet dat ik dat erg vind, bij het Eethuis Kodak hebben ze zelfs een broodje ‘Zlatan’ gecreëerd omdat ik altijd hetzelfde bestel.” Het draagt natuurlijk bij aan zijn status als “kleurrijk figuur”, iets wat Serge inmiddels met de glimlach heeft omarmd.

