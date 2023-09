Noorderhart Pelt organiseert opnieuw infosessies over veel voorkomende gezondheidsproblemen

Een gitaar kopen op café ? Bij Café Café in Hasselt kan het

Sinds Keymusic (voorheen J&R Music Center) de deuren sloot, zaten muzikanten in het Hasseltse op droog zaad. Dankzij eigenaar Maxim Willems van ‘Café Café in Hasselt komt hierin nu verandering. De shop-in-a-bar met muziekinstrumenten en -benodigdheden in Café Café zal geopend zijn tijdens de openingsuren van het café.