Noord-Zuidverbinding richting Nederland volledig afgesloten ter hoogte van Overpelt

Pelt Liene Vandevoor­de toont kunst tijdens ‘Atelier in beeld’

Op zondag 15 mei kan u in het kader van ‘Atelier in beeld’ een bezoek brengen aan het atelier van Liene Vandevoorde. Van 10 tot 18 uur kan u hiervoor terecht aan de Broeseinderdijk 119 in Neerpelt. Vandevoorde is gespecialiseerd in schilderkunst (met acrylverf). Ze wordt gelauwerd om haar melancholische tendensen en de wisselwerking tussen fantasie en werkelijkheid. Atelier in Beeld is hét grote open atelierweekend voor beeldend kunstenaars over heel Vlaanderen en Brussel, dat plaatsvindt van 13 tot en met 15 mei.

14 april