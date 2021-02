Noël uit Pelt heeft acht pinguïns op bezoek

Het is een opvallend beeld. Pinguïns die in ons land in de achtertuin door de sneeuw wandelen. Voor Noël is dit een prachtige periode. De vogelliefde heeft hij al veertig jaar. Zijn nonkel Henri had in de jaren tachtig een klein dierentuintje. Daar vond je onder meer kangoeroes en stekelvarkens. Noël was kind aan huis en het waren vooral de vogels die op hem een blijvende indruk achterlieten. Toen hij twee Australische prachtvinken aan elkaar koppelde, was zijn nieuwe passie gevonden. Sindsdien kweekt hij talloze vogelsoorten in alle maten en kleuren. Je vindt er onder meer tinamoes en toerako’s. Hij heeft daardoor een reputatie over de hele wereld.