PeltVanaf deze week kunnen Peltenaren voor al hun gemeentelijke administratie terecht op hetzelfde adres. De administratieve diensten van het Kerkplein zijn immers verhuisd naar de nieuwbouw in het gemeentehuis van de Oude Markt. Daarmee wordt een volgende, heel tastbare, stap in het fusieproces gezet.

Drie jaar geleden nam het gemeentebestuur van de fusiegemeente Pelt een belangrijke beslissing over de invulling van de twee gemeentehuizen. De verdeling was duidelijk: in Overpelt worden alle administratieve diensten ondergebracht, het gemeentehuis van Neerpelt wordt gebruikt voor huwelijken en gemeenteraden. “Door een goede verdeling van de taken kunnen we efficiënter werken”, onderstreepte burgemeester Frank Smeets (CD&V).

Om de gemeentehuizen klaar te maken voor dit nieuwe systeem, waren wel ingrijpende werken nodig. Het gemeentehuis van Neerpelt krijgt een radicale make-over. Het historische gedeelte wordt behouden, maar vooral de gloednieuwe bibliotheek zal in de toekomst in het oog springen. Ook de raadzaal, ruimtes voor ontvangsten, huwelijken en ceremonies worden er in ondergebracht. Het Huis van het Kind Pelt en Kind & Gezin krijgen er eveneens een stek. Tegen eind 2023 moet het gebouw in gebruik genomen worden.

Volledig scherm Nieuwe vleugel gemeentehuis Oude Markt wordt in gebruik genomen © Karolien Coenen

Van Kerkplein naar Oude Markt

In Overpelt was men er al iets sneller bij. In januari 2021 gingen de werken aan het nieuwe gemeentehuis van start. Deze werken zijn nu grotendeels achter de rug en dat zal de Peltenaar geweten hebben. Sinds de start van de fusie moest je als Peltenaar voor de meeste administratieve diensten naar de Oude Markt, maar het omgevingsloket en enkele andere ondersteunende diensten waren de afgelopen jaren nog gevestigd op het Kerkplein (in Neerpelt). Daar komt nu verandering in, want het personeel van het Kerkplein neemt zijn intrek in het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis aan de Oude Markt (in Overpelt).

136 personeelsleden

Naast nieuwe kantoorruimte met ergonomische bureaus en hybride vergaderzalen kunnen 136 personeelsleden er gebruikmaken van een ruime fietsenstalling en een grotere cafetaria met terras. Op het einde van de zomer tonen ze graag hun werkplek tijdens een Open Dag. Ook in de gebouwen van de gemeentewerf aan de Lieven Bauwenslaan is een forse uitbreiding voorzien. Daar is alvast een datum geprikt om het grote publiek rond te leiden, namelijk op Open Bedrijvendag op 2 oktober.

De nieuwbouw aan de Oude Markt is goed voor een investering van ongeveer 6,7 miljoen, de nieuwbouw van de gemeentewerf is gebudgetteerd op 2,6 miljoen en voor de verbouwing van het Kerkplein is 7,4 miljoen euro voorzien. Een berekening van de totaalprijs is met de huidige fluctuerende marktprijzen pas mogelijk als alle werken afgerond zijn. Met deze investeringen kan de Peltenaar de komende decennia rekenen op een betere en gecentraliseerde dienstverlening in moderne en duurzamere gebouwen.