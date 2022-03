Nieuwe hondenlosloopzone aan Parkoever officieel geopend

Een hondenlosloopzone is een omheinde zone waar honden, steeds onder het waakzame oog van hun baasje, in alle veiligheid los kunnen rondlopen en spelen. De Peltenaren hebben even moeten wachten op een losloopgebied voor hun trouwe viervoeters, maar nu is het zover. De hondenlosloopzone van 2,5 hectare groot is gelegen in het bos tussen de Parkoever, Fabrieksstraat, Duinenstraat en Bergeykseweg. De zone werd omheind met 772 meter schapendraad en is open genoeg om je honden goed te kunnen blijven zien. Er is ook een zitbank om even uit te rusten. Er zijn twee toegangspoortjes en een kleine parking langs de Parkoever. De locatie van de hondenzone werd gekozen omwille van zijn grootte, de toegankelijkheid en centrale ligging in het bos.