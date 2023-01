Nederlandse drugsrunner (32) riskeert 30 maanden nadat ze cocaïne dealt in het Limburgse

De vrouw had in Nederland in totaal dertig dosissen cocaïne overhandigd gekregen om te verkopen. Ze verklaarde meteen dat ze onder druk werd gezet door twee personen. In haar gsm was inderdaad te zien dat ze vanuit Nederland werd aangestuurd om de cocaïne aan de man te brengen. Uit de gps-locaties van het toestel van de Nederlandse bleek en dat ze al vanaf september 2021 in het Limburgse opdook.

De aanklager vroeg donderdag een celstraf van 30 maanden en een boete van 12.000 euro. “In België beschouwen we Nederlandse drugsrunners als een echte plaag en daarom willen we een sterk signaal geven”, klonk het. Voor het rijden onder invloed van cocaïne, toen ze in Pelt onderschept werd, is ze al voor de politierechtbank in Beringen moeten verschijnen.

Loverboy

De advocaat van de vrouw, Marco Kemps haalde het turbulente leven van de jonge vrouw aan. Zo belandde ze in de handen van een loverboy, waarna ze in de Wallen in Amsterdam als raamprostituee aan de slag moest. Ze zat acht jaar lang vast in dat systeem. Toen ze uiteindelijk aan de loverboy wist te ontkomen, leefde ze anderhalf jaar in een safehouse. Ze creëerde echter schulden, waardoor ze haar toevlucht zocht in het dealen van drugs. De verdediging vroeg een opschorting van straf of een milde toepassing van de strafwet.

Het vonnis volgt op 2 februari.

