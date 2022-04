Natuurhulpcentrum vangt extreem gevaarlijke Palestijnse adder in Pelt: “Voor haar beet bestaat geen antigif in ons land”

Het bedrijf Dilissen Logistics, gelegen op het Nolimpark, nam zelf contact op met het Natuurhulpcentrum. De slang in kwestie kroop rond in een lading afkomstig uit Israël. “We kregen een vage foto en op basis van het vlekkenpatroon vermoedden we dat het ging om een Palestijnse adder (Daboia palaestinae), een extreem gevaarlijke en agressieve gifslang. Voor haar beet is momenteel nog geen tegengif beschikbaar in ons land”, klinkt het bij het Natuurhulpcentrum.

Het produceren van zo’n antigif kost vaak duizenden euro’s. In Nederland is er wel antigif beschikbaar tegen een beet van de Palestijnse adder. In een noodgeval kan dat wel getransporteerd worden per helikopter naar ons land. Zo’n antigif wordt gemaakt door het gif van een bepaalde slang toe te dienen in een ander dier, bijvoorbeeld in een paard of een schaap. Het dier zal zelf antilichamen aanmaken en daarmee wordt het antigif gemaakt. Daarna worden de antistoffen terug uit het dier gehaald en klaargemaakt om bij mensen toe te dienen.

Volledig scherm Slangenspecialist Martijn slaagde erin de slang op een veilige manier te vangen. © Natuurhulpcentrum Opglabbeek

“Onze slangenspecialist Martijn slaagde erin om op een veilige manier de slang te vangen en het dier in een afgesloten kist te krijgen.” Dat is een goede zaak, want de slang is erg giftig. Vaak blijven de beten beperkt tot handen en voeten. Vandaar moet het gif nog een hele weg afleggen naar de vitale organen, waardoor het dier niet zo vaak dodelijke slachtoffers maakt. Krijg je een beet vlak in de halsslagader, dan kan het wel fataal aflopen. Bij ons komt het beestje in principe niet voor, tenzij het natuurlijk meesluipt met een internationale vracht.

“Omdat deze soort zo gevaarlijk is, namen we contact op met Alphabiotoxine, een onderzoekscentrum waar de dieren op een veilige en professionele manier worden gehouden”, geeft het Natuurhulpcentrum nog mee. “Af en toe zal er gif verzameld worden, om enerzijds antigif te produceren, en anderzijds te onderzoeken of het gif proteïnen bevat die medicinale eigenschappen zouden kunnen bezitten.”

Israël

In Israël leven maar liefst 42 verschillende soorten slangen, waarvan negen soorten giftig zijn. De Palestijnse adder komt vooral voor in het noorden van het land. “Mensen zullen waarschijnlijk alleen gebeten worden als ze opzettelijk een slang vangen of er per ongeluk tegenaan botsen. Dat komt niet zo vaak voor”, zegt de Israëlische zoöloog Shmulik Yedvab in een interview met ‘The Jerusalem Post’.

“Wie wordt gebeten, moet onmiddellijk naar een ziekenhuis worden gebracht”, gaat hij verder. Per jaar worden in Israël ongeveer driehonderd mensen gebeten door een slang. Uit statistieken blijkt dat ongeveer één persoon per jaar sterft aan een slangenbeet in het land. De meeste slachtoffers raken op tijd in het ziekenhuis.

Het gif van de Palestijnse adder is vergelijkbaar met het gif van de kettingadder, die wordt beschouwd als de gevaarlijkste slang in Zuidoost-Azië wegens het effectieve gif en zijn frequente voorkomen in het vestigingsgebied.

Adder in ons land

In ons land leeft één gifslang in de natuur. De gewone adder komt alleen voor in het stroomgebied van de Boven-Maas en de Antwerpse Kempen. Een beet van een adder betekent niet noodzakelijk een injectie van gif. Het gaat dan om een zogenaamde ‘droogbeet’. In dat geval bijt de slang wel, maar injecteert het dier geen gif. Een ‘droogbeet’ is zichtbaar, maar geeft geen lokale reactie. Een infectie is wel mogelijk.

De symptomen treden meestal een half uur tot enkele uren na de beet op. De meest voorkomende zijn: (intense) pijn ter hoogte van de wonde, zwelling, misselijkheid, braken, buikpijn en een verhoogde hartslag. De ernst van de symptomen hangt af van de hoeveelheid gif dat geïnjecteerd werd.

In ernstige gevallen gaat het oedeem verder dan de gebeten ledemaat en kunnen interne bloedingen optreden. Er is genoeg antigif op voorraad voor wie wordt gebeten door deze slang in ons land. Gedurende de laatste jaren werden in België geen overlijdens door adderbeten gerapporteerd.

Het antigifcentrum raadt af om de beet uit te zuigen. Ook het lichaamsdeel afbinden met een verband, is niet aangewezen. Dit kan leiden tot verdere complicaties. Wie gebeten wordt, moet de hulpdiensten contacteren voor verdere opvolging en behandeling.

