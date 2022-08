Naar de cinema op de Heesakkerheide

Maaseik Man onder invloed van cocaïne dwaalt door tuinen in Maaseik

Afgelopen zondag kreeg de politie van zone Maasland ‘s middags een oproep dat een man ronddwalend in verschillende tuinen in Maaseik gesignaleerd was. De man bleek onder invloed van cocaïne en wist naar eigen zeggen niet hoe hij in Maaseik was beland. De man werd opgepakt en mocht in de cel ontnuchteren.

8 augustus