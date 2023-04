Na de paasvakantie: Parkeerverbod in de Stationsstraat in Neerpelt

Hamonter­weg waar Machteld (10) om het leven kwam binnenkort zone 50: “Slechts een deel van de oplossing”

De snelheidslimiet op de Hamonterweg in Pelt gaat drastisch naar omlaag. Eind vorig jaar werd de 10-jarige Machteld er nog aangereden toen ze samen met haar papa en hond op wandel was. Het meisje en haar bordercollie overleefden het ongeluk niet, haar papa raakte zwaargewond. Met de snelheidsverlaging van 70 naar 50 kilometer per uur wil minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) de weg al een pak veiliger maken. “Hoe trager ze hier rijden, hoe beter", klinkt het bij buurtbewoners. Al is niet iedereen overtuigd dat dit voldoende zal zijn.