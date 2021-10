Mooie woorden van Peltenaren aan overleden dierbaren in Palethe: “Het taboe van de dood kunnen we samen doorbreken”

Het voorbije anderhalf jaar was niet eenvoudig om afscheid te nemen of iemand te herdenken. Met jouw Mooiste Bericht kan je iemand die er niet meer is, op een warme en unieke manier herinneren via HLN. Jouw tekst verschijnt online, wordt geprojecteerd op verschillende openbare gebouwen en een selectie komt in de krant. Zodat iedereen jouw vriend, familielid of geliefde kan herinneren.

Sterrenstof

Eén van de meest poëtische teksten komt van Reinhilde Weytjens. ‘Sterrenstof dwarrelt tussen hemel en aarde. Als vonkjes herinnering zo dierbaar, van waarde. O schitterende fonkeling, zo verweven, zo apart. Straal in mijn ogen, leef verder in mijn hart’, dicht ze. Reinhilde is dan ook een expert in de materie, want ze is actief als ritueelbegeleider. “Ik maak ceremonieën voor bijvoorbeeld afscheidsdiensten. Daarbij wil ik een natuurlijk beeld meegeven aan de mensen, zonder daar een geloof aan te koppelen. Ik wil de boodschap brengen dat mensen in verbinding kunnen verder leven en dat een herinnering altijd blijft bestaan.”