Misviering op Wapenstilstand voortaan afwisselend in Neerpelt en Overpelt

PeltOp vrijdag 11 november zijn er in Pelt verscheidene plechtigheden naar aanleiding van Wapenstilstand. Eucharistieviering en receptie gaan voortaan afwisselend in Neerpelt en in Overpelt door.

Om 9.30 uur is er in Lindel-Hoeven een bloemenhulde met Last Post aan het monumentje in de Parkstraat. Aan het monument in Sint-Huibrechts-Lille gebeurt hetzelfde om 10.30 uur. In Overpelt Centrum is er om 10.00 uur een ceremonie aan het Standbeeld van de Gesneuvelden met bloemenhulde, Last Post en de volksliederen, in samenwerking met Koninklijke Fanfare Nut & Vermaak.

In Neerpelt-Centrum is er om 10.30 uur een eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk, gevolgd door een optocht naar het monument in de Norbertinessenlaan, voor de bloemenhulde en het Te Velde. Koninklijke Fanfare Dommelgalm speelt de volksliederen. Afsluitend is er een receptie in zaal Dommelgalm (Jaak Tassetstraat).

Eén receptie

Omdat deken Jan Philippe maar op één plaats tegelijk kan zijn, is er voortaan enkel één 11- novemberviering in de kerk. Zoals er maar één misviering is, zal er voortaan ook nog één receptie zijn, namelijk telkens in het centrum waar de misviering doorgaat. Dat is dus dit jaar in Neerpelt en volgend jaar in Overpelt.

