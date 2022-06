Michael Van Peel en Guy Swinnen komen naar Palethe

Op de cover van het nieuwe jaarprogramma staan dit jaar Dimitri Leue en Jennifer Heylen, die op 18 november 2022 te gast zijn in Palethe met de theatervoorstelling ‘Messia’. Het is één van de meer dan 90 podiumvoorstellingen die de brochure van het komende seizoen rijk is. Heel wat voorstellingen hebben dit jaar een 'ontdekkingsprijs'. Boek je deze voorstellingen voor 1 september 2022? Dan kan je aan het verminderde tarief dit pareltje gaan ontdekken. Bij alle voorstellingen die de komende maanden op het programma staan kan je trouwens punten sparen met je UiTPAS, een spaar- en voordelenkaart voor vrije tijd.

Presentatieavond

Op dinsdag 7 juni om 20.30 uur organiseert CC Palethe een presentatieavond van het nieuwe jaarprogramma in de Zinnezaal. Toegang is gratis, men vraagt wel om vooraf je vrije zit te reserveren bij de Vrijetijdsbalie in CC Palethe of via www.palethe.be.