Medewerkers en bewoners van wzc Sint-Jozef tekenen ‘sollicitatiebrief’ voor opvolger van directeur

Eind juni draait directeur Jos Claes zijn laatste werkdag in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Neerpelt, het einde van een tijdperk. “In al die jaren hebben we samen heel wat opgebouwd”, vertelt medewerker Leen Plessers. “Hij is echt de bezieler van dit huis, en heeft er altijd voor gezorgd dat medewerkers, bewoners en familie mee inspraak hadden in ons verhaal. Sinds enkele jaren maakt Sint-Jozef deel uit van woonzorggroep Integro, die de sollicitatieprocedure nu in handen heeft. We hebben daarom een symbolische sollicitatiebrief opgesteld waarin we vragen of we ook in die procedure betrokken kunnen worden, zodat onze werking ook verdergezet kan worden. Zo hebben we onder andere voorgesteld om speeddates te organiseren tussen de kandidaten en onze medewerkers en bewoners.”