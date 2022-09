‘Meander’ wordt nieuwe merk voor medioren en senioren

Pelt Beiaardier Jan Verheyen vertelt zijn verhaal

Op zondag 18 september om 14.30 uur vindt op het Circusplein van het provinciaal domein Dommelhof in Pelt de voorstelling ‘The Boy in the Belfry’ plaats. Dit is een voorstelling waarin beiaardier Jan Verheyen zijn verhaal vertelt, aangedikt met een flinke dosis fantasie en opgesmukt met vernieuwende muziek. Op maandagnamiddag 19 september is er om 14 uur ook nog een schoolvoorstelling. Verheyen is onder meer stadsbeiaardier van Hasselt en Pelt, de laatste jaren kroop hij op geregelde tijdstippen achter de toetsen om thematische bijdragen te leveren aan de orde van de dag. Een ticket kost 10 euro, reserveren kan via een mailtje naar verheyenjan@gmail.com.

