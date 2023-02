Man vermoordt vrouw en twee jonge kinderen in Pelt: politie houdt klopjacht

Hasselt Everzwijn met biggen valt hond (10) en baasje aan in hun eigen tuin: “Ze zette haar slagtanden in zijn nekvel en zwierde Zino zo de lucht in”

Een zeug met drie biggen heeft donderdagavond een man en zijn hond aangevallen in hun eigen tuin in Godsheide. “Papa is er met de schrik vanaf gekomen, maar onze hond is ernstig gewond geraakt. Als het een kleinere hond was geweest, had hij het niet overleefd”, vertelt dochter Steffi. De familie wil dat er snel iets gedaan wordt aan de groeiende populatie everzwijnen in Hasselt. “Stel je voor dat dit gebeurt terwijl hier een kind aan het spelen is?”

31 januari