Man overleden na duikongeval in Neerpeltse watersportclub

Buurmannen riskeren celstraf voor kweek van 300 cannabis­plan­ten: “We zijn begonnen door de coronacri­sis”

Twee Peltenaren riskeren gevangenisstraffen en geldboetes nadat ze in 2020 samen een cannabisplantage hadden opgestart. Waarom ze dat deden? Door de coronacrisis zaten ze beiden in financiële moeilijkheden. Wat begon als een kleinschalige plantage van vier plantjes, groeide al snel uit tot een kwekerij van maar liefst 300. De twee voormalige buurmannen vertelde in de Hasseltse rechtbank hun verhaal: “Ik heb nog nooit drugs gebruikt, maar leerde via het internet wat ik moest doen.”