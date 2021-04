‘Mama met Muco’ Annouck (34) overleden aan haar ziekte: “Koesteren de mooie herinneringen aan haar leven”

Genk Geen O-parade op 1 mei, dus gaat belleman in zijn eentje op pad

2 april De Genkse O-parade, die in normale tijden duizenden mensen op de been brengt, kan voor het tweede jaar op rij niet georganiseerd worden. Een groot gemis, zeker voor belleman Jempi Trippaers (72) die al meer dan twintig jaar een vaste waarde is in de stoet. Om de pijn te verzachten, legt hij op 1 mei het parcours door Genk-Centrum in zijn eentje af.