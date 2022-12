“Machteld was altijd zó enthousiast, de schok is immens”: meisje (10) doodgereden op paar honderd meters van haar thuis

Voetbal Challenger Pro League Stijn Wuytens (Lommel SK): “Gescoord op de juiste momenten”

Lommel SK was zaterdag enkele maatjes te groot voor de jeugdige tegenstanders van Standard 16 en pakte dus vlotjes de volle buit in het kille Luik. Dat na een niet meteen onvergetelijke partij waarin groen-wit nooit in de problemen kwam en dus met een aardig kerstpakket van 15 op 15 richting feestdagen mag. Thordarsson (sublieme treffer), Wuytens en Metinho zetten de cijfers op het bord.

18 december