Lommelse striptekenaar brengt speciaal album uit, met knipoog naar beroemde muziekbands en befaamde ‘lerarengang’

PeltLommels striptekenaar Bart Proost heeft een bijzonder album in ‘limited edition’ uitgebracht. ‘Donkere Stille Gangen’ is een boek vol kortverhalen, geïnspireerd op de songteksten van bands zoals Gorki en Eels. En wie ooit in het Sint-Hubertuscollege van Neerpelt heeft vertoefd, zal het werk ook op een andere manier herkennen.

Bart Proost is al jaren actief met zijn illustraties. Tijdens corona lanceerde de voormalige stadstekenaar nog een gratis verzamelalbum en dit voorjaar trekt hij overal rond met zijn projecten. Ondertussen is het ook tijd voor een nieuwe worp: ‘Donkere Stille Gangen’. “De kortverhalen in dit album zijn nooit eerder gepubliceerd in boekvorm”, zegt Proost. “Sommige waren al wel eerder te zien op expo’s, in stripmagazines of zelfs als concertprojecties. Het was hoog tijd om deze pagina’s uit het vergeethoekje van de donkere stille gangen van mijn oeuvre te halen.”

Volledig scherm De bewuste lerarengang, gebaseerd op het voormalige Sint-Hubertuscollege in Neerpelt. © RV

YouTube-compilaties

“Deze verhaaltjes vormen geen ‘vertellend’ geheel, toch horen ze samen. Een tijd geleden vatte ik het idee op om enkele van mijn favoriete songteksten te ‘verbeelden’ in striptekeningen. Deze tekeningen werden samengebracht tot verhalen van enkele pagina’s. Van sommige illustraties maakte ik zelfs korte YouTube-compilaties die je vast online nog kan terugvinden.”

Volledig scherm ‘Donkere Stille Gangen’ . © RV

“Wat deze ‘short stories’ ook gemeen hebben, is de grafische tekenstijl en het selectieve kleurgebruik. Beide kenmerken zijn bewust gekozen om in deze verhaaltjes datgene te benadrukken dat ik ook in muziek zo weet te waarderen: contrast. Het contrast van een vrolijke, melodische song met een droevige tekst. Of van een melancholische compositie met spitsvondige en grappige lyrics.”

Volledig scherm Een verwijzing naar 'Rock Hard Times' van Eels. © RV

Luc De Vos

Twee voorbeelden van songteksten die Bart Proost onder handen heeft genomen, zijn nummers van Gorki en Eels. Dat eerste is geen toevallige keuze, want Proost en Luc De Vos werkten ooit nog samen voor een theatertournee. “Het kortverhaaltje is gebaseerd op het nummer ‘Donkere Stille Gangen’ van Gorki en gaat over zijn herinneringen aan de middelbare kostschool. De inspiratie voor de tekst vond ik bij het lied van Gorki, de visuele inspiratie bij het voormalige Sint-Hubertuscollege (tegenwoordig de Juniorcampus, red.).” Proost was als leraar plastische opvoeding bijna 20 jaar lang aan de school verbonden en volgde er op jongere leeftijd ook les.

“Een ander lied dat de revue passeert, is ‘Rock Hard Times’ van Eels, dat op verschillende manieren kan geïnterpreteerd worden. In mijn versie wordt dit een kortverhaal over een crimineel die begint te twijfelen over zijn ‘roeping’."

Het boek telt 46 pagina’s en is verkrijgbaar voor 25 euro of 85 euro (de luxe-editie) via info@bartproost.be.

Volledig scherm Bart Proost met zijn nieuw boek. © RV