Kruispunt van de Broesveldstraat, Onderwijslaan en Justitielaan in Pelt maandag afgesloten

IN BEELD. Jong en oud trotseert hitte voor Zwangere Guy en Radio Mano verwelkomt festival­gan­gers op sfeervolle wijze voor laatste dag Pukkelpop

Pukkelpop 2023 is aan haar laatste dag bezig en dat zullen de festivalgangers geweten hebben. De artiesten halen alles uit de kast om de optimale sfeer op de festivalweide te behouden. Wie vanmiddag langs de hoofdingang het heilige gras betrad, werd in stijl verwelkomd door Radio Mano met heel wat danspasjes en hilariteit tot gevolg. Food Wood werd voor de gelegenheid omgetoverd tot podium van Borokov waar festivalgangers op hun wenken bediend werden en zelfs verfrissing kregen van de artiesten zelf en op de Main Stage pakte Zwangere Guy jong en oud in. Onze fotografe was erbij.