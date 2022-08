Kom op 28 augustus meefeesten tijdens Vlaanderen Zingt

Maasmechelen AUTOSNEL­WEG­VER­HA­LEN. “Viaduct over de Maas werd doodsteek van romanti­sche veerpon­tjes”: vijftig jaar geleden opende E314 in Maasmeche­len

Maasdorpjes aan Belgische en Nederlandse zijde werden eeuwenlang met elkaar verbonden via veel gebruikte veerpontjes. Toen in 1973 de gloednieuwe viaduct in gebruik werd genomen, stond die vooral symbool voor de nieuwe verbinding, de ‘uitgestoken hand' richting Benelux. “De veerpontjes gingen bijna allemaal verloren, en de grens werd eigenlijk harder dan ervoor", zegt streekkenner Erik Kortleven. Vier jaar na de opening trok men onder de brug een mysterieus legervoertuig uit het water dat er al sinds 1944 lag.

30 juli