Kogel is door de kerk: heraanleg van Marktplein Neerpelt start in voorjaar 2023

Over het Marktplein in Neerpelt wordt al een aantal jaren gepraat. Al in 2016, toen er van fusiegemeente Pelt nog geen sprake was, werden de de inwoners bevraagd hierover. Er volgde een ontwerp met twee lagen, maar daarna bleef het lang stil rond het Marktplein. In augustus 2021 werd dan een nieuw ontwerp voorgesteld waarbij de parkeerkelder verdwenen was. “Conform de moderne noden”, zo klonk het bij het gemeentebestuur. Nu is ook de officiële timinig van de heraanleg bekend gemaakt.