Koen De Preter geeft zinderende dansvoorstelling in CC Palethe

Choreograaf en performer Koen De Preter brengt op 2 april om 20.30 uur de zinderende dansvoorstelling ‘Tender Men' naar CC Palethe in Pelt. Dit is een dansvoorstelling over menselijk contact en onbevreesdheid, over de schoonheid en poëzie ervan, maar ook over chaos en misverstanden. Vier dansers uit Mali, Taiwan, Estland en België zijn een inspiratiebron vol tegenkleuren. Hun unieke persoonlijkheden contrasteren en complementeren elkaar en koppelen stoer aan sensueel. Alles en iedereen mag naast elkaar bestaan. Choreograaf Koen De Preter creëert een universum waarin mannelijkheid en de gevoeligheid ervan centraal staan. Kaartjes kosten in voorverkoop € 11 (€ 14 aan de kassa) en zijn verkrijgbaar aan de vrijetijdsbalie in CC Palethe of via vrijetijd@gemeentepelt.be .