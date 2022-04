Kloosterkoekjes leveren 500 euro op voor Stichting Pelicano

Hamont-Achel Integraal zwerfvuil­plan moet skatepark ‘mooi maken’

Het skatepark in Hamont-Achel is al jaren the place to be voor de lokale jeugd en skaters in het bijzonder. Toch kampt de site met hetzelfde probleem als verschillende skateparken in Vlaanderen: zwerfvuil. De stad Hamont-Achel werkt samen met Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG, op basis van het vijf-pijler beleid, om dit probleem grondig aan te pakken. Dit als deel van het driejarig coachingtraject waar de gemeente uit Noord-Limburg en Mooimakers in 2021 mee zijn gestart. Op zaterdag 2 april zal het integrale zwerfvuilplan van start gaan om het skatepark op te ruimen en schoon te houden. “Het is een zeer geschikt project om samen te werken met onze jongeren en te laten zien dat wij trots zijn op onze stad”, zegt burgemeester Rik Rijcken (PRO).

15:33