Klimaatwandeling in Kolisbos

Hamont-Achel Ha­mont-Achel­se sportkampi­oe­nen gehuldigd

Na twee jaar geen kampioenenhulde was Cinema Walburg vrijdag 30 september opnieuw the place to be voor alle sportkampioenen. Tijdens deze feestelijke avond werd er dan ook stilgestaan bij de vele succesvolle prestaties die het afgelopen seizoen in het oog sprongen op de sportvelden in Hamont-Achel en ver daarbuiten.

10:37