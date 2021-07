Kind van achttien maanden in Pelt overleden na aanrijding met auto op parking speeltuin

Kayak Bijna vergeten olympiërs Bob Maesen (43) ruilde zijn plunje van actief olympiër in voor een management­func­tie bij Team Belgium: “De beleving is even groot, maar er gaat niks boven de competitie”

18 juli Bob Maesen (43) is in Tokio aan zijn vijfde Olympische Spelen toe. In Sydney, Athene en Londen was hij er bij in de kayakcompetitie. In Rio was hij coach van de Belgen en in Tokio is de Noord-Limburger aan de slag als manager high performance van Team Belgium. “De Spelen zijn uniek, of je nu sporter, trainer of begeleider bent. Kiezen is moeilijk, maar ik ga toch voor de drie deelnames als sporter. Competitie blijft een drijfveer, hé. Ook al voelt het nu wel meer als werken”, vertelt Maesen.