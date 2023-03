Kans op bewolking vanochtend in Pelt

Hier koop je gloednieu­we merkkledij altijd aan -50%: “Klanten vinden concept héél duidelijk”

Aan de TT-wijk in Hasselt-centrum kan je sinds enkele dagen terecht bij een winkel zonder naam die splinternieuwe merkkledij verkoopt. De formule: op alles krijg je 50 procent korting en het aanbod is wat het is. Een gouden zaak voor de vele shoppers die de pop-upzaak platlopen. “Ontevreden klanten vind je hier niet", lacht verantwoordelijke Debby.