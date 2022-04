IN BEELD. Oekraïense vluchtelingen brengen traditionele muziek op Europees Muziekfestival voor Jeugd

“De voorbereidingen voor het festival waren al weken bezig toen twee Oekraïense dames, Olysia en Maryna, via via contact zochten met mij. ‘Of zij als zangeressen niks konden betekenen voor het Muziekfestival in Pelt', vroegen ze. Om zo lastminute nog iets te regelen leek me moeilijk,” vertelt beiaardier Jan Verheyen, “Maar ik nam hen toch mee naar boven in de Sint-Niklaaskerk om de beiaard eens te tonen. Eigenlijk hadden we onmiddellijk een fijne klik en die werd alleen maar sterker toen ik een Oekraïens lied begon te spelen”, klinkt het.