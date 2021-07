Ilyas (1,5) doodgereden voor ogen van broertje en vader: "Ze waren te voet op weg naar huis”

Hasselt Restaurant betaalt parkeerbon van klanten terug

15 juli De Butcher Grill&Bar in Hasselt komt met een origineel initiatief op de proppen. Als antwoord op de parkingtarieven in de stad, zullen zij de parkeerbonnen van hun klanten terugbetalen. “Concreet gaat het om alle bonnen die worden betaald tussen 12 uur en 14.30 uur”, vertelt Ramis Pirigam, de uitbater van het restaurant. “Zo parkeren onze klanten dus gratis. We merken immers dat de parkeertarieven in de stad een item zijn en we willen niet dat dat de reden is dat klanten onze zaak niet langer meer bezoeken.”